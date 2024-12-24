شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون لن تدعم تشغيل واتساب 2025.. هل موبايلك ضمنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستبدأ منصة واتساب مع بداية العام الجديد بسحب خدماتها من بعض هواتف أندرويد وأيفون المختارة، وبدءًا من الأول من يناير 2025، لن تتمكن الأجهزة التي يزيد عمرها على 10 سنوات والتي تعمل بنظام أندرويد 4.4، من الوصول إلى تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا، كما أعلنت منصة واتساب أنها ستتوقف عن دعم إصدارات iOS الأقدم.

وبداية من 5 مايو فصاعدًا، لن تتمكن الأجهزة التي تعمل بإصدارات iOS أقدم من 15.1 من الوصول إلى التطبيق، وبينما يدعم واتساب حاليًا نظام التشغيل iOS 12 وما فوق، فإن التغييرات القادمة ستتطلب نظام التشغيل iOS 15.1 كحد أدنى للاستمرار في العمل .

ولمنح المستخدمين الوقت للتكيف، تقدم واتساب فترة إشعار مدتها خمسة أشهر، مما يسمح لهم بتحديث أجهزتهم أو استكشاف خيارات أخرى إذا كانت أجهزتهم لا تدعم أحدث إصدارات iOS.

وسيؤثر هذا التحديث بشكل أساسي على مستخدمي هواتف iPhone القديمة، وتحديدًا:

- iPhone 5s

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

والتي تقتصر على نظام التشغيل iOS 12.5.7.

وتمثل هذه النماذج، التي تم إصدارها منذ أكثر من عقد من الزمان، شريحة صغيرة من قاعدة مستخدمي WhatsApp، بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم هواتف iPhone أحدث تعمل بنظام تشغيل أقدم، فإن الترقية إلى iOS 15.1 أو أعلى ستضمن الوصول المستمر إلى WhatsApp.

وستؤثر التغييرات على تطبيق WhatsApp القياسي وWhatsApp Business، حيث يعتمد كلاهما على نفس متطلبات النظام، وبهذه الخطوة تهدف WhatsApp إلى تحسين الأداء والأمان والتوافق للمستخدمين على الأجهزة الحديثة.