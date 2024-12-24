يارا تكشف مواصفات رجل أحلامها وموقفها من تجميد البويضات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة يارا بكل صراحة عن ختياراتها وحياتها الشخصية والفنية خلال استضافتها في بودكاست “عندي سؤال” مع الإعلامي محمد قيس.

وكشفت النجمة اللبنانية مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها، وقالت بعفوية “قوة الشخصية، الذكاء، والكرم سواء في المشاعر أو العطاء المادي”، مؤكدة أنها تؤمن بالعلاقات التي تقوم على الصدق المتبادل، لأنها تعطي كل ما لديها عندما تحب، وتتوقع من الطرف الآخر أن يكون بالمستوى نفسه من الصدق والإخلاص”.

وتحدثت أيضاً عن الزواج، وأكدت أنها “تفضل عدم الاستجابة للضغوط الاجتماعية التي تدفعها للزواج السريع بهدف إنجاب الأطفال وتكوين عائلة. الزواج بالنسبة لي خطوة لا يمكن اتخاذها إلا عن قناعة تامة وحب حقيقي”.

ولفتت الى أنها “تلقت الكثير من عروض الزواج، لكنني لم أجد حتى الآن الشخص الذي ينسجم مع طموحاتي وأفكاري”، مشيرة الى وجود الكثير من التحديات التي تواجه بعض الفنانات عند التفكير في الزواج، مثل غيرة الشريك أو خوفه من فكرة الارتباط بشخصية ناجحة ومرموقة. مؤكدة أن “هذه الأمور تتطلب وعياً ونضجاً من الطرف الآخر لتحقيق علاقة متوازنة وطويلة”.

وتناولت فكرة تجميد البويضات، وأكدت يارا رفضها التام لهذا الموضوع لأنها تؤمن بالسير وفق القيم الطبيعية والمبادئ التي نشأت عليها، وقالت: “تلقت الكثير من النصائح لتجميد البويضات للمستقبل، ولكني اخترت الالتزام بما يتماشى مع قناعاتي الشخصية”.