هل يقترب محمد صلاح من قمة العظماء في البريميرليغ؟ الإحصائيات تجيب

الرياص - اسماء السيد - أسبوع آخر، وعرض آخر لمحمد صلاح.

سجل مهاجم ليفربول هدفين آخرين في فوز فريقه، يوم الأحد، على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 6-3 ليتفوق على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في سباق الوصول للحذاء الذهبي.

وبالإضافة إلى أهدافه الـ15 هذا الموسم، يتصدر صلاح أيضاً قائمة التمريرات الحاسمة، بعد تسجيله هدفين يوم الأحد لصالح متصدر الدوري، رافعاً رصيده إلى 11 تمريرة حاسمة.

ويبدو أن النجم المصري الآن في طريقه لتكرار إنجازه في عام 2022 عندما فاز بجائزتي الحذاء الذهبي وصانع الألعاب.

ففي حين يظل مستقبل صلاح في "أنفيلد" موضوعاً كبيراً للنقاش في ظل انتهاء عقده الصيف المقبل، فإنه يواصل تحطيم الأرقام القياسية.

لكن أين تبدو مرتبة اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً بين أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز؟

قال حارس مرمى فريق نيوكاسل ومانشستر سيتي وأستون فيلا السابق شاي جيفن لبرنامج "مباراة اليوم" الذي يعرض في بي بي سي: "إنه لا يصدق. إنه لاعب مميز وموهوب".

"الخبر الكبير حوله هو ما إذا كان سيبقى أم ​​سيرحل. لا أعتقد أنهم يستطيعون تحمل تكلفة السماح له بالرحيل"، يقول جيفن.

نهاية أسبوع محطمة للأرقام القياسية

Getty Images المصري محمد صلاح يسجد احتفالاً بتسجيله هدفاً لفريقه ليفربول في مرمى توتنهام

بداية الموسم كانت رائعة لصلاح، الذي سجل 12 هدفاً في آخر 12 مباراة.

ومع مساهمته بـ 33 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم (18 هدفاً و15 تمريرة حاسمة)، فهو يتفوق بأربعة أهداف على الأقل على أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وبعد أدائه البطولي أمام توتنهام، حقق صلاح ثلاثة أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أول لاعب يصل لأكثر من 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة قبل عيد الميلاد.

أول لاعب يصل إلى أكثر من 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في أربعة مواسم متتالية.

رقم قياسي حققه صلاح للموسم السادس بتحقيقه للأرقام السابقة، متجاوزاً رقم واين روني

ويُتوقع أن يعادل صلاح رقماً قياسياً آخر على الأقل هذا الموسم، بتطلعه إلى إنهاء الموسم في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة، وهو الأمر الذي لم يفعله سوى تييري هنري لاعب آرسنال.

وسجل صلاح 18 هدفاً في الدوري في كل من مواسمه السبعة مع ليفربول.

وإذا سجل صلاح خمسة أهداف أخرى هذا الموسم، سيصبح النجم المصري خامس لاعب فقط يسجل 20 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز لخمسة مواسم.

ويتناقض أداء صلاح الغزير، مع الفائز بالحذاء الذهبي في الموسم الماضي، هالاند.

النرويجي سجل 27 هدفاً في الموسم الماضي، و36 هدفاً في الموسم السابق ليصبح أول لاعب منذ هاري كين لاعب توتنهام السابق يفوز بالجائزة لموسمين متتاليين.

وبدى أن هالاند في طريقه للفوز بالحذاء الذهبي مرة أخرى هذا الموسم عندما سجل 10 أهداف في أول خمس مباريات له، لكن تسجيله ثلاثة أهداف في آخر 12 مباراة سمحت لصلاح بالقفز فوقه.

أين يقع صلاح بين العظماء على مر العصور؟

EPA يمكن اعتبار صلاح بالفعل أسطورة ليفربول، الذي فاز بكل الألقاب الكبرى مع النادي

أين تضع كل هذه الأرقام صلاح عندما نتحدث عن بعض المهاجمين العظماء في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يمكن اعتبار صلاح بالفعل أسطورة ليفربول، الذي فاز بكل الألقاب الكبرى مع النادي.

ويحتل "الملك المصري" المركز الرابع في قائمة هدافي الفريق على مر العصور برصيد 229 هدفاً في 373 مباراة، بفارق 12 هدفاً فقط خلف جوردون هودجسون صاحب المركز الثالث.

روجر هانت (285) وإيان راش (346) متقدمان بعض الشيء، وبمعدل أهدافه الحالي في المباراة الواحدة، سيحتاج صلاح إلى 190 مباراة أخرى لكسر هذا الرقم القياسي، وذلك غير مرجح.

وبين عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز، يعد صلاح ثامن أفضل هدافي الدوري، برصيد 172 هدفاً.

وجاءت أهداف صلاح الـ229 في جميع المسابقات مع ليفربول أسرع بأربع مباريات من أهداف تييري هنري الـ228 مع آرسنال.

ويتأخر صلاح بفارق 15 هدفاً فقط عن رابع أفضل هدافي الدوري أندي كول، وهو ليس هدفاً مستحيلاً بحلول نهاية هذا الموسم.

ماذا عن التمريرات الحاسمة؟

EPA يحتل صلاح المركز السابع في قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف على مر العصور برصيد 252 هدفاً في الدوري الإنجليزي

عادل صلاح الرقم القياسي لديفيد بيكهام الذي سجل 80 تمريرة حاسمة ليستقر في المركز العاشر يوم الأحد. ويتأخر بفارق 34 تمريرة حاسمة فقط عن كيفن دي بروين صاحب المركز الثاني.

ويحتل الويلزي ريان جيجز، المركز الأول بين أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 162 صناعة، لكنه لعب 353 مباراة أكثر من صلاح حتى الآن.

وعندما جمع الأهداف والتمريرات الحاسمة معاً، يحتل صلاح مرتبة أعلى.

يحتل صلاح المركز السابع في قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف على مر العصور برصيد 252 هدفًا في 279 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ومعدل مساهمته هو هدف واحد كل 1.1 مباراة أفضل من أي لاعب سبقه.

بمعدله الحالي، سيتمكن صلاح من معادلة رقم آلان شيرار القياسي بـ 324 هدفًا في 65 مباراة أخرى.

توقيع عقد جديد ليس مستحيلًا، أليس كذلك؟