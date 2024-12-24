شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغرب تعليق من وزيرة التجارة الأمريكية عن حرب الرقائق بين البيت الأبيض والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي الولايات المتحدة إلى تشديد عقوباتها على قدرات الصين في صناعة الرقائق، وعلى الرغم من هذه الحرب التجارية الصعبة، صرحت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، بأن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم أموالها بشكل أفضل، مضيفة:"إن محاولة كبح جماح الصين هي مهمة حمقاء".

وقالت أيضًا إن قانون الرقائق والعلوم الذي أصدرته إدارة بايدن أكثر أهمية من ضوابط التصدير، مشيرة الى أن فرض الحظر على صناعة أشباه الموصلات في الصين هو مضيعة للوقت.

حجم إنفاق الولايات المتحدة على البنية التحتية للرقائق

وبفضل قانون الرقائق والعلوم، بلغ إجمالي إنفاق الولايات المتحدة على البنية التحتية للرقائق في العام الماضي أكثر مما أنفقته على مدار الـ 28 عامًا الماضية مجتمعة،وبغض النظر عن ذلك، واصلت إدارة بايدن جهودها لمنع الشركات الصينية من شراء الرقائق من أمريكا، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات من هولندا.

يقع المقر الأخير للشركة الهولندية ASML وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تنتج آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية (EUV).

ويتم استخدام آلة EUV لوضع علامات على رقائق السيليكون بأنماط دوائر باستخدام خطوط أرق من شعر الإنسان، وبدون القدرة على الحصول على آلة الأشعة فوق البنفسجية، يعتمد أكبر مسبك في الصين، SMIC، على آلات الطباعة الحجرية العميقة فوق البنفسجية (DUV) القديمة لإنتاج رقائق 7 نانومتر.