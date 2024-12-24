"العماني" يهزم بـ"العنابي القطري" 2-1 في "خليجي 26"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: يواصل منتخب عمان لكرة القدم مشواره في منافسات "خليجي 26" بنجاح كبير، فقد تغلب على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" المقامة بالكويت.

وأحرز المهاجم القطري المعز علي هدفا مبكرا لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية، ليعتقد الجميع أن "العنابي" سوف يعود لسابق تألقه، ولكن العماني عصام عبد الله الصبحي نجح في تعديل النتيجة لعمان في الدقيقة 20 من علامة الجزاء.

وعاد الصبحي في الدقيقة 52 ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة ليمنح منتخب بلاده الفوز بنتيجة 2-1، وبهذا الفوز، رفع منتخب عمان رصيده إلى أربع نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، يلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب الإمارات (نقطة واحدة) مع منتخب الكويت مستضيف البطولة (نقطة واحدة).

ويتأهل متصدر ووصيف المجموعة إلى نصف نهائي كأس "خليجي 26".