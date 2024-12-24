أضواء الميلاد تُزيّن جدار القلوب التذكاري لضحايا كوفيد في لندن

علقت عائلات ضحايا كوفيد في بريطانيا بمناسبة عيد الميلاد، أكاليل مضيئة على جدار رسمت عليه قلوب حمراء في وسط لندن هو عبارة عن نصب تذكاري مرتجل لمن أودت الجائحة في حياتهم قبل نحو خمس سنوات.
ويحمل الجدار الذي يبلغ طوله 500 متر ويقع على ضفاف نهر التايمز أكثر من 240 ألف قلب رسمت يدويا يمثل كل منها شخصا توفي بسبب كوفيد في بريطانيا.
وكان هذا الجدار التذكاري موقتا في الأساس، ونُفِّذ من دون إذن السلطات في آذار 2021 من أجل المطالبة بمحاسبة حكومة رئيس الوزراء وقتها بوريس جونسون على إدارتها الفوضوية للأزمة الصحية.
واتُهِم جونسون بالتأخر في إدراك خطورة الجائحة، وتاليا في فرض تدابير الإقفال، ثم وقف العمل بها بسرعة كبيرة جدا.
وقبل أيام قليلة من عيد الميلاد، التقى المتطوعون هذه المرة لتركيب أكاليل مضيئة على طول الجدار، شغّلوها عصر الاثنين وستظل في مكانها حتى مطلع كانون الثاني.
وتسعى المجموعة إلى جعل الجدار "دائما" وانتزاع اعتراف رسمي به، بحيث تتوافر له حماية أكبر.
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