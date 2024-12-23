تكنولوجيا: تفاصيل كاملة حول جدول سامسونج الزمني لإطلاق سلسلة Galaxy S25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات للكشف عن جدول سامسونج الزمني للإعلان عن سلسلة Galaxy S25 وإطلاق الهواتف في الأسواق، قبل تأكيد العملاق الكوري رسمياً على هذه التفاصيل.

تقترب سامسونج من إطلاق حدث Unpacked أخر للكشف عن جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد أكدت التسريبات التي جاءت من وسائل الإعلام الكورية اليوم على أن الحدث ينطلق في 22 من شهر يناير المقبل.

وتوضح التسريبات الجديدة تفاصيل أكثر حول جدول سامسونج الزمني لسلسلة Galaxy S25، والذي يسير كالآتي:

الإعلان الرسمي في 22 من يناير

بدء تلقي طلبات الحجز المسبق في 23 من يناير

غلق باب الحجز المسبق في 3 من فبراير

بدء شحن طلبات الحجز المسبق في 4 من فبراير

إطلاق الهواتف لجميع المستخدمين في الأسواق في 7 من فبراير

وتوضح التسريبات أيضاً أن هاتف Galaxy S25 Slim لن يكون من بين الإصدارات المرتقبة في حدث سامسونج القادم، حيث تخطط سامسونج لإطلاق هذا الإصدار في حدث مستقل يعقد في الربع الثاني من 2025، إلا هذه التفاصيل غير مؤكدة في الوقت الراهن، لذا علينا أن نترقب حدث سامسونج لمزيد من التفاصيل.

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