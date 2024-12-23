شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاع الرعاية الصحية.. البورصة الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

قطاع السفر والترفيه

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف في ختام تعاملات اليوم، مدفوعة بصعود شركات قطاع الرعاية الصحية.وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التداول مرتفعًا بنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن تكبد أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي.وساعد صعود سهم شركة "نوفو نورديسك" الدنماركية للأدوية بنسبة 5.7 بالمئة على ارتفاع المؤشر الفرعي لشركات الرعاية الصحية بنسبة 1.4 بالمئة.وأغلق المؤشر الرئيسي في بريطانيا مرتفعًا بنسبة 0.2 بالمئة، في حين انخفض المؤشر الإسباني 0.3 بالمئة.في المقابل، كان قطاع السفر والترفيه من بين القطاعات الأكثر انخفاضًا على المؤشر الأوروبي، إذ تراجع اثنين بالمئة.