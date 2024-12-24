شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع كبير لمبيعات المساكن الجديدة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا

المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

أسعار المساكن في أمريكا

الدمام - شريف احمد - ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا بشدة خلال نوفمبر الماضي، بحسب وزارة التجارة الأمريكية.وأوضحت أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر5% إلى ما يعادل 664 ألف مسكن سنويًا.وذلك بعد تراجعها بنسبة 8ر14% إلى ما يعادل 627 ألف مسكن سنويا خلال الشهر السابق.كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 6ر6% إلى ما يعادل 650 ألف مسكن سنويًا، مقابل 610 آلاف مسكن خلال الشهر السابق.ووفقا للبيانات الأولية جاء ارتفاع المبيعات خلال نوفمبر، نتيجة ارتفاع المبيعات في الغرب الأوسط وفي الجنوب بنسبة 3ر17% و9ر13% على الترتيب.في المقابل تراجعت المبيعات في الغرب بنسبة 5ر7% وفي الشمال الشرقي بنسبة 41%، فيما أوضحت وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 6ر402 ألف دولار للوحدة.وجاء بنسبة تراجع بلغت 4ر5% عن الشهر السابق، وكان 6ر425 ألف دولار وبنسبة 3ر6% عن الشهر نفسه من العام الماضي، إذ كان السعر 6ر429 ألف دولار للوحدة.وكان وصل عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية الشهر الماضي إلى 490 ألف وحدة، بما يغطي الطلب، وفقا للمعدلات الحالية لمدة 9ر8 شهرا، مقابل 2ر9 شهرا في الشهر السابق و8ر8 شهرا في نوفمبر من العام الماضي.كانت تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات الساكن الجديدة تراجعت خلال أكتوبر بنسبة 3ر17%.وعادلت تلك النسبة نحو 610 آلاف مسكن سنويًا، بعد ارتفاعها بنسبة 7% إلى ما يعادل 738 ألف مسكن سنوًيا خلال الشهر السابق.وبلغ متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال أكتوبر 3ر437 ألف دولار للوحدة، بارتفاع نسبته 5ر2% عن الشهر السابق، وكان 8ر426 ألف دولار وبنسبة 7ر4% عن الشهر نفسه من العام الماضي، إذ كان السعر 5ر417 ألف دولار للوحدة.كما وصل عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية أكتوبر إلى 481 ألف وحدة، بما يغطي الطلب.