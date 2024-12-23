شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتصدر قائمة أهم الدول التى استوردت منها مصر بنهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم الدول التى استوردت منها مصر بنهاية عام 2023.

ويشير التوزيع النسبي لقائمة أهم الدول المستورد منها إلى أن جمهورية الصين الشعبية جاءت في المرتبة الأولي بنسبة 15.7٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 10.4٪ لتصل قيمتها إلى 13.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.

وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30٪ لتصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022، كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها إلى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022، وفي المرتبة الرابعة جاءت روسيا الاتحادية بنسبة 6٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها إلى 5 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022، وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت آسيا في المرتبة الأولى بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوروبا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.

وطبقا لدرجة الاستخدام يأتي التوزيع النسبي للواردات حيث جاء أعلى نسبة للواردات المصرية طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2023 كانت في السلع الوسيطة، حيث بلغت نسبتها 36.3% من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية، والوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية، والسلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.