شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.. عيار 24 يسجل 4309 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر سعر الذهب في مصر في سوق الصاغة مساء اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، حيث كشفت شعبة الذهب عن ثباته خلال التعاملات المسائية مع إغلاق سوق الذهب.

تعرف على أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 22-12-2024

عيار 24 يسجل 4309 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في إغلاق السوق اليوم

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها

توقعات الذهب في مصر

يتزايد الحديث هذه الأيام عن توقعات سعر الذهب في عام 2025، حيث تشير بنوك مركزية أن هناك رؤية إيجابية إلى حد ما عن الذهب خلال 2025 خلال الربع الثاني من العام، مع وجود عدة عوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

ويحصل الذهب على الدعم من التوترات الجيوسياسي واحتمال حدوث انكماش اقتصادي إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، كما أن مؤشر التضخم قد يعمل الذهب كتحوط ضد تآكل القوة الشرائية، لذا يرتفع الطلب علي الذهب العام المقبل.

توقعات سعر الذهب.. تأثير الفائدة على الذهب

ويمكن أن تساهم سياسات البنوك المركزية حول التيسير الكمي"خفض الفائدة" في تعزيز جاذبية الذهب، كما تسعى البنوك المركزية لزيادة الاحتياطي لديها من الذهب، مما قد يدعم الأسعار بشكل أكبر، وهذه أهم العوامل الداعمة لصعود الذهب، حيث أشار جولد مان ساكس إلي إمكانية وصول الأونصة إلى 2900 دولار بنهاية 2024.

وانخفض الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك على الرغم من تمكنه من الارتفاع خلال آخر جلستين تداول بدعم من تراجع الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع، ولكن توقعات البنك الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة خلال العام القادم كانت كافية بدفع الذهب إلى التراجع خلال الأسبوع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى في شهر عند 2583 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2648 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 2623 دولار للأونصة.