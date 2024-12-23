شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات جديدة لعيار 21 فى مصر.. سعر الذهب اليوم الاثنين 23-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف جولد مان ساكس عن توقعات جديدة للذهب في البورصة العالمية، وهو ما يؤثر على سعر الذهب في مصر في سوق الصاغة، ثباتًا خلال التعاملات المسائية، وذلك لعيار 21 وهو عيار الذهب الأكثر بحثًا في السوق المصري، ويسجل سعر الذهب تطورات مستمرة على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 23-12-2024

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها

توقعات الذهب

يتزايد الحديث هذه الأيام عن توقعات سعر الذهب في عام 2025، حيث تشير بنوك مركزية أن هناك رؤية إيجابية إلى حد ما عن الذهب خلال 2025 خلال الربع الثاني من العام، مع وجود عدة عوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

ويحصل الذهب على الدعم من التوترات الجيوسياسي واحتمال حدوث انكماش اقتصادي إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب، كما أن مؤشر التضخم قد يعمل الذهب كتحوط ضد تآكل القوة الشرائية، لذا يرتفع الطلب علي الذهب العام المقبل.

توقعات سعر الذهب.. تأثير الفائدة على الذهب

ويمكن أن تساهم سياسات البنوك المركزية حول التيسير الكمي"خفض الفائدة" في تعزيز جاذبية الذهب، كما تسعى البنوك المركزية لزيادة الاحتياطي لديها من الذهب، مما قد يدعم الأسعار بشكل أكبر، وهذه أهم العوامل الداعمة لصعود الذهب، حيث أشار جولد مان ساكس إلي إمكانية وصول الأونصة إلى 2900 دولار بنهاية 2024.