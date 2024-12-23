شكرا لقرائتكم خبر عن وجهوا الشكر للقيادة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

وزارة الشؤون الإسلامية

الدمام - شريف احمد - أدى ضيوف الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1446هـ، مساء اليوم، مناسك العمرة بيسر وسهولة وخدمات متميزة قدمتها اللجان العاملة بالبرنامج.جاء ذلك عقب اكتمال وصولهم إلى مكة المكرمة مساء اليوم، قادمين من المدنية المنورة، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية.وعبّروا لدى وصولهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على هذه الاستضافة، التي مكّنتهم من أداء مناسك العمرة، منوهين بجهود المملكة في خدمة المسلمين في شتى بقاع الأرض.يذكر أن الدفعة الثانية من البرنامج تضم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة من قارة أوروبا، إذ أعدّت برنامجًا اللجان العاملة بوزارة الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة.وتشمل زيارة مصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة ومعرض الوحي، إلى جانب برامج علمية وثقافية.