استشهاد فلسطينيتين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهدت سيدتان فلسطينيتان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم طفل، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلًا بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع عملية نزوح جديدة لسكان مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع تصاعد الغارات والقصف الإسرائيلي على المخيم.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 45,097 شهيدًا و107,244 جريحًا، كما أشارت إلى ارتكاب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا و أكثر من 200 مصاب، خلال الساعات 24 الماضية.

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