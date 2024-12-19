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وزارة الصحة: النوم الجيد يقلل مخاطر ارتفاع ضغط الدم

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 19 ديسمبر 2024 10:20 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن النوم الجيد يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم ويجب الحرص على الحصول على قسط وفير من النوم 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات تحسين النوم، وتابعت: "قد يستلزم علاج الأرق المزمن أدوية تساعد على النوم الموصوفة من طبيب متخصص، لكن أولى الخطوات للكثير من الأشخاص تكون بممارسة نمط حياة صحي والحفاظ على عادات النوم الصحي".

واستكملت: الالتزام بتلك العادات يخفف من أعراض الأرق ويساعد على تحسين جودة النوم، حيث تتضمن عادات النوم الصحي النقاط التالية:

- حاول الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم.

- حاول الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم حتى بالإجازات.

- حدد ميعاد ذهابك للنوم باكر بما يكفى لتحصل على 8-7 ساعات من النوم.

- لا تذهب للفراش إلا إذا كنت نعسان بالفعل.

- استخدم فراشك للنوم فقط.

- إذا لم تستطع النوم بعد 20 دقيقة، غادر الفراش وقم بعمل نشاط هادئ بدون التعرض لضوء ساطع.. من المهم عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية على الأقل 30 دقيقة قبل النوم.

- الحد من القيلولة أو التوقف عنها تماماً، خاصة فى وقت متأخر من النهار.

- حافظ على نظام غذائي صحي وممارسة بانتظام خلال اليوم.

- تجنب استخدام الكافيين (القهوة) في المساء.

- تجنب الوجبات الدسمة فى وقت متأخر من الليل.


النوم الجيد يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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