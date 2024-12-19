شيرين تتصدّر المشهد مجدداً.. فيديو لبريطاني يعلّق على أغانيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الخاص في منصة “X” مقطعاً مصوّراً لشاب بريطاني يعلّق على أغنيتها الشهيرة “صبري قليل”.

وظهر الشاب خلال الفيديو وهو يردّد بعضاً من كلمات الأغنية ويؤكد أنه لا يفهم معانيها، لكنه معجب جداً بها، ثم شغّل الأغنية وردّد بعض كلماتها، وعلّق قائلاً: “إن كنت لا تعرف الأغنية، فأنت غير مثقف”.

ورغم أن شيرين لم تعلّق على الفيديو، إلا أنه لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي أكد أنها تستحق كل ذلك وأكثر.

من ناحية أخرى، أحيت شيرين عبدالوهاب أخيراً حفلاً جماهيرياً استثنائياً على مسرح “كوكاكولا أرينا” في دبي، وسط أجواء حماسية وحضور كثيف، وقدّمت في الحفل مجموعة مميزة من أغانيها التي جمعت بين القديم والجديد، منها: “آه يا ليل”، “على بالي”، و”مشاعر” التي تأثرت خلال تقديمها، إضافة الى أعمال عاطفية مثل “حبه جنة” و”الكدابين”.

وخلال الحفل، وجّهت شيرين كلمات شكر مؤثرة الى جمهورها، قائلةً: “أنا من غيركم كنت بموت، شكراً على حبكم واستقبالكم الدائم لي في كل مكان”، مما أثار موجة تصفيق وتفاعل كبير من الحضور.