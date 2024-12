عيد ميلاد تايلور سويفت: احتفالات خاصة وأرقام قياسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كان هذا العام عاماً طويلاً بالنسبة الى تايلور سويفت، لذا فمن المنطقي أن تحتفل بعيد ميلادها الخامس والثلاثين في أجواء مناسبة.

أتمت سويفت عامها الخامس والثلاثين يوم الجمعة الماضي، بعد أيام فقط من اختتام جولة Era، التي تولت عرش أعلى جولة ربحية على الإطلاق، من قبل فنانين من أي نوع، ومن أي عصر في تاريخ الموسيقى. ومع ذلك، فقد احتفلت بالفعل بعدد من الأحداث الخاصة، بما في ذلك مشاركة مجموعة من المقاطع المصوّرة خلف الكواليس، والحصول على عشر جوائز “بيلبورد” الموسيقية الإضافية، ليصبح إجماليها 49.

ولكن الاحتفالات لم تنتهِ عند هذا الحد، مع تقارير تفيد بأن شريك سويفت، لاعب فريق “كانساس سيتي تشيفز” ترافيس كيلس، أهدى حبيبته في عيد ميلادها زهوراً ومجوهرات بقيمة 175000 دولار أميركي.

والآن، استمر أسبوع عيد ميلادها بحفل مستوحى على ما يبدو من ختام جولة سويفت Eras. وقد أظهر أحد https://www.instagram.com/p/DDvDVzAR17m/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== لاعبة كرة القدم السابقة وهي ترتدي زياً تكريماً لألبوم سويفت Fearless، بينما ارتدى زوجها وزميل كيلسي في فريق Chiefs باتريك ماهومز بدلة تذكّرنا بزي أغنية “I Can Do It with a Broken Heart”.

وفي مكان آخر، شوهدت ليندسي بيل (زوجة بليك بيل من فريق Chiefs) وهي ترتدي زياً مستوحى على ما يبدو من عصر سويفت Lover، بينما وضعت صديقتها المقرّبة آشلي أفينيوني ثعباناً حول رقبتها في إشارة إلى Reputation.

وتظهر صور أخرى من الحدث أساور الصداقة المعروضة للبيع أيضاً، في إشارة إلى الأساور التي أصبحت مرادفة لسويفت بفضل جولة Era.

وتزامنت احتفالات عيد ميلاد سويفت مع ألبومها الأخير، The Tortured Poets Department، الذي تصدّر قائمة Billboard 200 للأسبوع السابع عشر على التوالي، ليصل إجمالي الأسابيع التي قضتها في المركز الأول في مسيرتها المهنية إلى 86 أسبوعاً، في المرتبة الثانية بعد فرقة البيتلز التي قضت 130 أسبوعاً.