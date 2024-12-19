شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل تكريم الراحل محمد رحيم بحضور وزير الثقافة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل تكريم الفنان الراحل محمد رحيم بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو. وعرض الحفل فيلما تسجيليا عن الراحل محمد رحيم، ومن ثم ميدلي لأغنية مع الفنان عمرو دياب، ثم أهدى د. مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين درع تكريم لاسم الفنان الراحل محمد رحيم، كما أهدى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل درعا آخر تكريما لاسم الراحل، وتسلمتا أرملته أنوسة كوتة وابنته ماس الدرعين، ثم استكمل الحفل بأغنية يا مستعجل فراقي للفنان محمد ثروت. ووصل منذ قليل الفنان تامر حسني استعدادا لتقديم فقرته بالحفل.



الفنان إيهاب توفيق



تامر حسنى (1)



تامر حسنى (2)



تامر حسنى (3)



تامر حسنى (4)



تامر حسنى (5)



تكريم اسم الراحل محمد رحيم (1)



تكريم اسم الراحل محمد رحيم (2)



تكريم اسم الراحل محمد رحيم (3)



تكريم اسم الراحل محمد رحيم (4)



تكريم اسم الراحل محمد رحيم



حفل تكريم اسم رحيم (1)



حفل تكريم اسم رحيم (2)



لطيفة



ماسة محمد رحيم



محمد ثروت



محمد محيى



مدحت العدل مع مصطفى كامل



مدحت العدل



وزير الثقافة



بدء حفل تكريم الراحل محمد رحيم بحضور وزير الثقافة



تامر حسنى