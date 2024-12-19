شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الراحل نبيل الحلفاوى: القبطان عايز يشكركم على الكم الهائل من الحب والدعوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي على توجيه الشكر لكل من قدم واجب العزاء والدعاء للقبطان، ونشرت أسرة الراحل تغريدة عن حسابه الشخصي بموقع x، وكتبت: "القبطان كان دائما لما بيلاقي منكم الدعم والحب، كان بيقول (يعجز الكلام عن الشكر على المحبة والدعم)، هو أكيد دلوقتي عايز يشكركم على الكم الهائل من الحب والدعوات واحنا أسرته عاجزين عن التعبير عن الشكر.. القبطان زي ما كان بيكتب off x" نبيل الحلفاوي (1944 - 2024).



تغريدة عائلة الراحل نبيل الحلفاوى

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 أبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التليفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13"، ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".