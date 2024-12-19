شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر عنتر هلال: محمد منير أهم مشروع فني ظهر في آخر 50 سنة.. تجربة متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الشاعر عنتر هلال، أنه تعرف على الكينج محمد منير في القاهرة ولكن سمع صوته قبلها في الصعيد ورأيه أنه صوت نقي للغاية وجميل، قائلا: "محمد منير بداية الحركة والجرأة وهو أهم مشروع فني ظهر في الخمسين سنة الأخيرة ومشروع متكامل صوت، عزف، وكلمات، وتوزيع، ومسرح".

وأشار عنتر هلال، خلال لقاء ببودكاست "كلام في الفن"، مع الاعلامي محمد العسيري، المذاع على قناة الوثائقية، إلى أن أشهر ما يميزه في تجربة الكتابة أنه أشهر من يكتب على ألحان مسبقة، مضيفا: "اللي أنا مميز فيه في تجربة الكتابة أنا واحد من أشهر الناس والكتابة على ألحان مسبقة وتجربتي كلها مع سيمون وأنا اللي بدأت مع سيمون".

الشاعر عنتر هلال كتب للعديد من المطربين المميزيين على رأسهم محمد فؤاد وحميد الشاعرى وهشام عباس وحمادة هلال، لديه الكثير من الأغانى فى السينما مثل أغنية "كامننا" للمطرب محمد فؤاد فى فيلم "إسماعيلية رايح جى"، ومؤلف اغانى فيلم هندى وكرسى فى الكلوب ويا تحب يا تقب وبونو بونو.

