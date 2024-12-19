شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم وخطوات تجديد رخصة قيادة السيارات من المرور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

وضعت الأجهزة المعنية مجموعة من الرسوم لكى يتم من خلالها تجديد رخصة القيادة أو رخصة لأول مرة من وحدة التراخيص ونوضح فى السطور التالية تلك الرسوم وهى :

-تكلفة الكشف الطبى ( الرمد - فصيلة الدم - فحص الأطراف ) تبلغ حوالى 1050 جنيه.

-ضريبة التأمين الشامل 615 جنيها.

- سعر نموذج 256 مرور والذى يُعد من أهم الأوراق المطلوبة قدره حوالى 45 جنيها.

- ملف الرخصة نفسه سعره 10 جنيهات.

- استمارة البيانات التى يمكنك الحصول عليها من المختص بوحدة المرور قدرها 105 جنيهًات.

- طابع الشرطة فيبلغ سعره حوالى 15 جنيها مصريا فقط.

- دفع رسوم للرخصة بدون المخالفات 1070 وقد تزيد نسبيًا عن ذلك.

-رسم تجديد 115 جنيها.

-ملف وحافظة رسم بقيمة 65 جنيها.