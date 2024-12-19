شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم وخطوات تجديد رخصة قيادة السيارات من المرور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيدالخميس، 19 ديسمبر 2024 02:00 ص
وضعت الأجهزة المعنية مجموعة من الرسوم لكى يتم من خلالها تجديد رخصة القيادة أو رخصة لأول مرة من وحدة التراخيص ونوضح فى السطور التالية تلك الرسوم وهى :
-تكلفة الكشف الطبى ( الرمد - فصيلة الدم - فحص الأطراف ) تبلغ حوالى 1050 جنيه.
-ضريبة التأمين الشامل 615 جنيها.
- سعر نموذج 256 مرور والذى يُعد من أهم الأوراق المطلوبة قدره حوالى 45 جنيها.
- ملف الرخصة نفسه سعره 10 جنيهات.
- استمارة البيانات التى يمكنك الحصول عليها من المختص بوحدة المرور قدرها 105 جنيهًات.
- طابع الشرطة فيبلغ سعره حوالى 15 جنيها مصريا فقط.
- دفع رسوم للرخصة بدون المخالفات 1070 وقد تزيد نسبيًا عن ذلك.
-رسم تجديد 115 جنيها.
-ملف وحافظة رسم بقيمة 65 جنيها.
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