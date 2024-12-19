شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: هناك توافق على أهمية التعاون بين مصر وإندونيسيا فى قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو، إن هناك توافق على أهمية التعاون بين البلدين.. أو فيما يخص القضايا التي تخص المنطقة.

وتابع: "هناك ما يقرب من 15 ألف طالب إندونيسي يتعلمون فى الأزهر ومصر.. مستعدون لزيادة العدد بالشكل الذي يريدونه".