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الرئيس السيسي: هناك توافق على أهمية التعاون بين مصر وإندونيسيا فى قضايا المنطقة

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:42 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو، إن هناك توافق على أهمية التعاون بين البلدين.. أو فيما يخص القضايا التي تخص المنطقة.

وتابع: "هناك ما يقرب من 15 ألف طالب إندونيسي يتعلمون فى الأزهر ومصر.. مستعدون لزيادة العدد بالشكل الذي يريدونه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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