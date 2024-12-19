شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: هناك توافق على أهمية التعاون بين مصر وإندونيسيا فى قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدينالأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:42 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو، إن هناك توافق على أهمية التعاون بين البلدين.. أو فيما يخص القضايا التي تخص المنطقة.
وتابع: "هناك ما يقرب من 15 ألف طالب إندونيسي يتعلمون فى الأزهر ومصر.. مستعدون لزيادة العدد بالشكل الذي يريدونه".
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