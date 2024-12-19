الامارات | أجواء دبي الساحرة.. بالصوت والصورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجواء ساحرة، حيث الطقس الشتوي، وتيارات المياه التي تتمايل في الأعلى على أنغام الموسيقى، متحدية الجاذبية، وطامحة إلى الوصول إلى أعلى نقطة، وأبعد مسافة في الجو، لعلها تطال هذا الصرح الأيقوني الشامخ، برج خليفة الذي يحتضن النافورة الراقصة التي تجتذب زوار دبي، وتجعل عيونهم في حالة من الدهشة، وأياديهم مرفوعة بتركيز شديد، كي لا تهتز الكاميرات والهواتف، وهي توثق هذه اللحظات الجميلة بالصوت والصورة والحالة الرائعة التي تتكامل جميعها في هذا المشهد بقلب مدينتنا، وفي ظل أضواء برج خليفة، وسط إقبال كبير وأعداد غفيرة من السياح والضيوف من حول العالم.