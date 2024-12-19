شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستضيف المصرى فى افتتاح الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة النسائية بنادى إنبى في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية.

يبحث فريق إنبى عن أول فوز له هذا الموسم، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن في بطولة الدورى خسر 7 لقاءات وتعادل في مباراتين فقط، سجلت لاعباته 3 أهداف واستقبلت شباكهن 21 هدفا.

في المقابل، تسعى سيدات المصرى البورسعيدى لتحقيق الفوز الثالث هذا الموسم بعدما لعبت 9 مواجهات نجحت في الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والهزيمة في 6 مواجهات، سجلت لاعبات المصرى 8 أهداف واستقبلت شباكهن 30 هدفا.

وتستكمل مباريات الجولة غدا الجمعة، بمواجهات قوية، حيث يلتقى بالم هيلز مع الأهلى، مسار مع زد، والجونة مع الزمالك، وبيراميدز مع المقاولون العرب، والاتحاد السكندرى مع مودرن سبورت، واتحاد بسيون مع المعادى واليخت، وتقام في توقيت واحد الثانية والنصف عصر الجمعة.

ويتصدر النادى الأهلى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 30 نقطة من 11 مباراة خاضها فاز في 10 وخسر واحدة أمام مسار، سجلت لاعباته 46 هدفا واستقبلت شباكهن 5 أهداف، ويأتي فريق وادى دجلة في الوصافة برصيد 25 نقطة، ثم زد في المركز الثالث بنفس الرصيد، ثم مسار في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.