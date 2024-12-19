شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فرق لم تعرف طعم الانتصار فى دوري NILE في أول 4 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف غدا الخميس، دوري NILE لموسمه الجاري 2024-2025، بانطلاق منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

وتتواجد خمس فرق في قاع الترتيب لم يحقق أي منهم الانتصار حتى الآن وهم، حرس الحدود والبنك الأهلي وبتروجت والجونة وفيوتشر.

الجولة المقبلة تشهد الظهور الأول لمدربين جدد فى المسابقة، هم السويسري كريستيان جروس على رأس القيادة الفنية للزمالك والفرنسي فرانك دوماس ، بينما يغيب الأهلي عن منافسات تلك الجولة.

وكانت رابطة الأندية، أعلنت في وقت سابق، تأجيل لقاء الأهلي وسموحة في الجولة الخامسة من دوري NILE، إلى يوم 7 يناير المقبل؛ نظرا لارتباط الأحمر بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة في دوري NILE :

الخميس 19 ديسمبر

حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي - 5 مساء - ستاد السويس.

طلائع الجيش ضد بتروجيت - 5 مساء - ستاد جهاز الرياضة العسكري.

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - ستاد القاهرة الدولي.

الجمعة 20 ديسمبر

الجونة ضد إنبي - 5 مساء - ستاد خالد بشارة بالغردقة.

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 5 مساء - ستاد القاهرة الدولي.

فاركو ضد زد إف سي - 8 مساء.

السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري - 5 مساء - ستاد غزل المحلة.

الإسماعيلي ضد بيراميدز - 8 مساء - ستاد الإسماعيلية.



