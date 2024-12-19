شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 18-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 18-12-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدم مشاركة الأهلي في بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024 بعد إنسحابه في الموسم المنقضي .

كشف مسئولو النادي الأهلي طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق خلال مران اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الاحد القادم . أكد مسئولو النادي الأهلي أن غياب بيرسي تاو لاعب الفريق عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش، ويتلقى اللاعب العلاج، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد الجمعة. تعرض عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي للإصابة بقطع في شريان يده عقب سقوطه داخل غرفة الملابس وارتطدام يده بأحد ابواب ملعب فرع مدينة نصر.

يبدأ محمد هاني لاعب الأهلي المشاركة في تدريبات الكرة خلال أيام قليلة، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي، والذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي. يترقب الجهاز الطبي بالنادي الأهلي نتيجة أشعة الرنين التي خضع لها طاهر محمد طاهر جناح الفريق، بعدما اشتكى من كدمة قوية في الركبة خلال مباراة باتشوكا المكسيكي الأخيرة، وغاب بسببها عن المشاركة في تدريبات فريقه التي أعقبت تلك المباراة.

يتحدد موقف المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلي من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعدما اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي الماضي.

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدم مشاركة الأهلي في بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024 بعد إنسحابه في الموسم المنقضي .

انضم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي السابق ونيس الفرنسي الحالي لقائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، باعتباره من أبرز اللاعبين المؤثرين في صفوف الفريق الأحمر منذ الرحيل في الصيف الماضي.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يضع مسئولو النادي الأهلي المغربي أسامة إدريسي لاعب باتشوكا المكسيكي ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي.