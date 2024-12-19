شكرا لقرائتكم خبر عن معلول ينتظم فى تدريبات الأهلي الجماعية بعد مباراة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب التونسي علي معلول لاعب الأهلي من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية عقب مباراة شباب بلوزداد يوم الأحد المقبل، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي، وخضع لبرنامج تأهيلي انتهى ومؤخرا، وبدأ المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية بدون التحامات.

وينتظر أن يشارك معلول في التدريبات الجماعية بشكل كامل بعد مباراة بطل الجزائر، على أن يتحدد موقفه وقتها من القيد في قائمة الأهلي في يناير أو يتم حسم مستقبل بقائه في الجزيرة بشكل نهائي.

وتعقد لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة مختار مختار جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي خلال الساعات المقبلة، من أجل الاتفاق على الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الأحمر في الانتقالات الشتوية المقبلة، ومعرفة احتياجاته من اللاعبين الجدد التي تنوي الإدارة التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال منافسات الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو من العام المقبل.

كما ستقوم إدارة الأهلي بعرض عدد من اللاعبين الأجانب المرشحين لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل، من أجل اختيار الأنسب منهم لتدعيم صفوف الأهلي، على أن تبدأ الإدارة الحمراء في التفاوض معهم ، بخلاف استطلاع رأيه في موقف اللاعبين المقرر أن يرحلوا عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي وحسم موقفه النهائي بشأن بعض اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

من ناحية أخرى يُجرى مسئولو النادى الأهلى، خلال الأيام القليلة المقبلة، مفاوضات مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق من أجل الاتفاق حول طريقة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وتأتى هذه الخطوة من قبل النادى الأهلى بناءً على اتفاق الجميع داخل القلعة الحمراء برحيل اللاعب فى يناير المقبل بسبب تراجع مستواه وكبر سنه (31 سنة) وراتبه الكبير الذى بات يُمثل عبئاً على خزينة النادى (مليون و100 ألف دولار سنوياً) بجانب حاجة الأهلى لضم لاعب أجنبى بدلاً منه لتدعيم الفريق بصفقة قوية خلال النصف الثانى من الموسم الجارى وفى بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.

ويرغب الأهلي فى الوصول إلى اتفاق مع بيرسي تاو للخروج الآمن من الأهلي في يناير بالحصول على جزء بسيط من عقده المُتبقي (لا يتعدى 250 ألف دولار) وليس 50% (600 ألف دولار) حتى تتم عملية الانفصال بهدوء ودون مشاكل.