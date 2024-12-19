شكرا لقرائتكم خبر عن 17 هدفا حصيلة أهداف الجولة الثالثة عشر لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الثالثة عشر من دورى المحترفين العديد من الظواهر والإحصائيات بعدما جاءت المباريات غاية في القوة والندية، حيث شهدت المباريات 17 هدفا فى المباريات العشرة التي أقيمت على ثلاثة أيام.

وجاءت نتائجها على النحو التالى: فوز الترسانة خارج ملعبه على القناة بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى المحترفين، أحرز هدفى الترسانة الليبيرى أوجستين أوتو في الدقيقتين 22 و58، بينما أحرز ميدو شلاطة هدف القناة في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

كما استعاد السكة الحديد مودرن نغمة الانتصارات على حساب سبورتنج بهدفين مقابل هدف، كما تعادل أسوان مع بروكسى بهدف لمثله، وبلدية المحلة على طنطا بهدفين نظيفين، والمنصورة على ديروط بهدف مقابل للا شىء، وتعادل بترول أسيوط مع لافيينا بهدف لمثله.

كما استطاع كهرباء الإسماعيلية تحقيق الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين، كما تعادل وى مع أبو قير للأسمدة بهدف لمثله، بينما تعادل منتخب السويس على ملعبه سلبيا مع راية، وتعادل المقاولون مع وادى دجلة سلبيا.