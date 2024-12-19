شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليار دولار تراجعًا بواردات مصر بنهاية 2023.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية، تطور تراجع الواردات المصرية بنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 84.2 مليار دولار عام 2023، مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بقيمة بلغت 12 مليار دولار، ونسبة انخفاض بلغت 12.5٪.

ورصدت البيانات انخفاض الواردات غير البترولية لتصل قيمتها إلى 72.6 مليار دولار عام 2023، مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 12.2%، وانخفضت الواردات البتروليـة والكهرباء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023، مقابل 13.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 13.3٪.

ويشير التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام، بأن أعلى نسبة للواردات المصرية طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2023 كانت في السلع الوسيطة، حيث بلغت نسبتها 36.3% من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية ، والوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية، والسلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6% من جملة الواردات المصرية.

وتضم قائمة أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها كلا من الحديد ومصنوعاته بقيمة بلغت 5.9 مليار دولار عام 2023، مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪، وبلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4 مليــار دولار عــام 2023، مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.

وشملت القائمة أيضا كلا من واردات القمح وبلغت قيمته 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪، وبلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2%.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها، جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولي بنسبة 15.7٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منهــا بنسبـة 10.4٪ لتصل قيمتها إلى 13.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.

وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022، كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها إلى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022، وفي المرتبة الرابعة جاءت روسيا الاتحادية بنسبة 6٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها إلى 5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022، وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت آسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.