شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الدولار الأمريكى يرتفع وسط ترقب أسعار الفائدة لدى الفيدرالى والان مع تفاصيل الخبر

ترتفع عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.18% إلى مستوى 106.85 نقطة، وذلك وسط ترقب لحركة الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي المقرر إعلانه بعد قليل.

يعلن بنك الاحتياطى الفيدرالى عن نتائج اجتماعه اليوم، حيث من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة احتمال تقترب من 100%، بينما تضع الأسواق نسبة 16% أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك فى يناير القادم.



التركيز الحقيقى للأسواق سيكون على توقعات البنك الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية خلال العام القادم لمعرفة المسار المحتمل لأسعار الفائدة في ظل توقعات ببقاء التضخم في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة وسياساتها التي قد ينتج عنها ضغوط تضخمية.



وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في نوفمبر الماضي الأمر الذي يضيف المزيد من الضغط إلى التضخم الذي يبقى عند أعلى مستوى له في 7 أشهر، والذي قد يجبر البنك الفيدرالي الأمريكي على إيقاف دورة التيسير النقدي التي بدأت في سبتمبر الماضي.

الذهب على عكس الأصول المالية التي تقدم عائد مثل السندات أو حسابات التوفير، لا يقدم دخلاً لممتلكيه، وبالتالي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة تزداد التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يجعله أقل جاذبية للمستثمرين.