شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: المرحلة الحالية تشهد أعلى درجات التكامل بين الوزارة والبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى ترأسه النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وضم النائب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب المهندس محمد اسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ومقدم مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

ورحب الوزير بوكيل أول مجلس النواب والنواب مثمنًا حرصهم على الحضور وتلبية الدعوة للمشاركة مع الوزارة فى اللقاء الموسع مع مستثمرى صناعة التعدين محليًا وعالميًا مؤكدا أن المرحلة الحالية تشهد اعلى درجات التكامل بين الوزارة والبرلمان نحو اتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة البيئة المحفزة للمستثمرين فى قطاع التعدين، بما يسهم فى الآنطلاق بهذا القطاع وزيادة مساهمته فى الناتج القومي.

واستعرض اللقاء مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الجار مناقشته برلمانيًا فى مجلس النواب والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، حيث يولى مشروع القانون اهتمامًا لتفعيل دور الهيئة بشكل اكبر يتناسب مع أهداف الدولة فى الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصرى، حيث يؤدى تحويلها لهيئة اقتصادية إلى توفير المرونة والمتطلبات والموارد اللازمة للإنطلاق بدورها فى تنمية الثروات المعدنية ووإزالة المعوقات فى هذا المجال.



وثمن المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب دور الوزارة والتزامها بتنفيذ برنامجها لتطوير قطاع التعدين وإزالة التحديات أمام الاستثمار الذى أعلنت عنه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.