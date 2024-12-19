شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين مراكز علاج الفيروسات الكبدية بالجمهورية.. تعمل من 9 صباحا لـ12 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 عناوين وحدات الفيروسات الكبدية التى تقدم خدماتها بالمجان لم ضى الفيروسات الكبدية وتعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة (9 صباحًا وحتى 12 مساءً)، كما يتم تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.

وتشمل المراكز الآتي:

- محافظة القاهرة: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، مستشفى القاهرة الفاطمية، مستشفى قصر العينى، مستشفى أحمد ماهر التعليمى، معهد ناصر للبحوث والعلاج،، مستشفى جامعة عين شمس الدمرداش).

- محافظة الدقهلية: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنصورة، مستشفى باطنة المنصورة) الشرقية (مستشفى الزقازيق التعليمي).

- محافظة الإسكندرية: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الإسكندرية مستشفى القباري).

- محافظة كفر الشيخ: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، مستشفى جامعة كفر الشيخ).

- محافظة المنوفية: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية).

- محافظة الغربية: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى طنطا الجامعي).

- محافظة بنى سويف: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة بنى سويف).

- محافظة المنيا وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنيا).

- محافظة الفيوم: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى الفيوم العام).

- محافظة قنا: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى حميات قنا).

- محافظة سوهاج: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ( مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج).

- محافظة أسيوط: وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى الراجحى الجامعي).