شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى وجارى إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه غرب الإسكندرية، وذلك اليوم الأربعاء، بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى 700مم ، غرب الإسكندرية بطريق الساحل - مطروح، مما يؤدى إلى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال الإصلاح سوف تؤثر على مناطق غرب الإسكندرية من الدخيلة وحتى الكيلو 21 ، على أن يعاد ضخ المياه مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال النقل لمدة 6 ساعات.

وناشدت شركة مياه الإسكندرية المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أى خط أرضى أو علي 035815700.