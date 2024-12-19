شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المعاشات فى يناير 2025.. اعرف المستهدفين من رفع الحدين الأدنى والأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة لرفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080.

وكانت الجهات المعنية ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أنهت إجراءات بدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

يذكر أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية كانت قد أعلنت عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.

على جانب آخر تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إنشاء صندوق التأمين الاجتماعي، حيث تنص المادة 95 على أن ينشأ في صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.