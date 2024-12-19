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الرئيس السيسي: خدمات لوجيستية بالتعاون مع إندونسيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:33 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو: "إننا نتحدث عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى البلدين.. والتعاون الاقتصادي والتجاري واتفقنا على إقامة منطقة لوجيستية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص فى البلدين".


وأضاف الرئيس السيسي: "نستورد فقط بما يقرب من مليار دولا زيت نخيل من إندونيسيا.. وإندونيسيا تستورد من مصر أسمدة فوسفاتية وأشياء أخرى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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