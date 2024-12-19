الرئيس السيسي: خدمات لوجيستية بالتعاون مع إندونسيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو: "إننا نتحدث عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى البلدين.. والتعاون الاقتصادي والتجاري واتفقنا على إقامة منطقة لوجيستية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص فى البلدين".

محمد يوسف

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