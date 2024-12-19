شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: خدمات لوجيستية بالتعاون مع إندونسيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدينالأربعاء، 18 ديسمبر 2024 05:33 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو: "إننا نتحدث عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى البلدين.. والتعاون الاقتصادي والتجاري واتفقنا على إقامة منطقة لوجيستية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص فى البلدين".
وأضاف الرئيس السيسي: "نستورد فقط بما يقرب من مليار دولا زيت نخيل من إندونيسيا.. وإندونيسيا تستورد من مصر أسمدة فوسفاتية وأشياء أخرى".
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