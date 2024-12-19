البورصة الأوروبية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات الأربعاء، مدعومة بصعود أسهم قطاع التكنولوجيا.

وأنهى المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي التداول مرتفعًا 0.2 بالمئة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا 1.1 بالمئة.

وزاد سهم شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بنسبة 5.2 بالمئة، ليقود مكاسب المؤشر الأوروبي.

واستقر المؤشر “فاينانشال تايمز 100” البريطاني عند الإغلاق، كما زاد سهم “إس بي بي” السويدي 22.1 بالمئة بعد أن أكملت مجموعة العقارات عرضًا لتبادل السندات.

وارتفع سهم بنك “كوميرتس بنك” الألماني بنسبة 1.4 بالمئة بعد إعلان بنك يونيكريديت الإيطالي زيادة حصته المحتملة في البنك الألماني إلى 28 بالمئة. وزاد سهم يونيكريديت 1.3 بالمئة عند الإغلاق.

كما صعد سهم شركة “جرينيرجي” الإسبانية للطاقة المتجددة 20 بالمئة بعد موافقة الشركة على بيع محفظة أصول في تشيلي إلى شركة كاونتر جلوبال بقيمة مؤسسية تبلغ 962 مليون دولار.

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