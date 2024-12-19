"الأخبار": الجرافات الإسرائيلية تتحرك عند المدخل الغربي لبلدة الناقورة قبالة مقر قيادة اليونيفيل

أفادت صحيفة "الأخبار"، بأن "الجرافات الإسرائيلية تتحرك عند المدخل الغربي لبلدة الناقورة قبالة مقر قيادة اليونيفيل". وقالت إن "وحدات من اليونيفيل تقوم بالكشف على الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني في ظل تحليق للمسيرات التجسسية على علو منخفض في أجواء المنطقة".

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