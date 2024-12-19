السعودية | رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) سردار إياز صادق في مقر الجمعية الوطنية بإسلام آباد ، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه حاليًا لجمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الأخوية وسبل تقوية أواصر الروابط التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومناقشة سبل دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين مجلس الشورى في المملكة والجمعية الوطنية الباكستانية ؛ بما يسهم في زيادة التعاون البرلماني نحو آفاق أوسع ويخدم المصالح المشتركة إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات.

حضر جلسة المباحثات أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية نائب رئيس اللجنة الدكتور عادل ميرداد ، والدكتور حسن الحازمي، والدكتورة عائشة زكري، والدكتور عبدالله الوقداني، والدكتورة معيضة الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط