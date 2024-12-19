شكرا لقرائتكم خبر عن صناع التأثير.. الداخلية تستعرض تطوير خدماتها الإلكترونية المبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض وزارة الداخلية إنجازاتها الوطنية الرائدة في تطوير الخدمات وتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمع، عبر تقنيات وخدمات إلكترونية مبتكرة أسهمت في تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر في المملكة.

يأتي ذلك من خلال مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال "ملتقى صناع التأثير ImpaQ"، الذي تنظمه وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة بمحافظة الدرعية.

مبادرات رقمية رائدة

وتقدم الوزارة في المعرض، مبادراتها الرقمية الرائدة وتطبيقاتها الذكية، والحلول الإلكترونية التي تُعنى بتعزيز مستوى الأمان وتسهيل الإجراءات، وخفض الوقت والجهد، بما ينعكس على جودة الحياة، لتحقيق تأثير ملموس في حياة الأفراد.

ويتوافق ذلك مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على التحول الرقمي الشامل، وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز الكفاءة، ويرفع من مستوى رضا المستفيدين.



بناء مجتمع آمن

كما تبرز الوزارة في معرض "صناع التأثير"، دورها المحوري في بناء مجتمع آمن، واقتصاد مزدهر، وأثر خدماتها لتسهيل الإجراءات وتعزيز الأمن، ومبادراتها الإنسانية التي أطلقتها لتعزيز مفهوم التكاتف الاجتماعي عبر خدمة (فرجت).

وتوفير منصة موحدة للتواصل مع الجهات الأمنية والخدمية للحصول على المساعدة في الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة.

والمحافظة على البيئة وحماية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية في المملكة باستخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكرم الملتقى وزارة الداخلية، بصفتها شريكًا رسميًا، بدرع سلمها وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، إلى مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.



نماذج نسائية يتصدرن المشهد

نظم ملتقى "صناع التأثير"، المقام في الرياض خلال الفترة من 18 - 19 ديسمبر الحالي جلسة حوارية بعنوان "نماذج نسائية يتصدرن المشهد".

استضاف فيها متسابقة أكاديمية الفورمولا 1 آمنة القبيسي، وخبيرة القطاع الرياضي رشا الخميس، وبطلة كأس العالم والحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية كارلي لويد.

رحلة نحو النجاح

استعرضت القبيسي خلال الجلسة الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية مشوارها الرياضي التي كانت جزءًا أساسيًا من رحلتها نحو النجاح وتحقيق المنجزات.وأوضحت أنها تفوقت وأثبتت جدارتها في المجال، متمنية أن تكون قدوة لجميع السيدات اللواتي يرغبن الدخول لمنافسات وعالم الفورمولا.