رويترز عن مسؤول بوزارة الدفاع التركية: المقاتلون السوريون الذين ندعمهم سيحررون مناطق وجود الوحدات الكردية

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الدفاع التركية، قوله إنه "لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار مع "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا".

وكشف المسؤول في وزارة الدفاع التركية أن "المقاتلين السوريين الذين ندعمهم سيحررون مناطق وجود الوحدات الكردية".

وأضاف "التهديد الذي نواجهه من شمال سوريا مستمر وسنواصل استعداداتنا حتى تتخلى المليشيات الكردية عن أسلحتها شمال سوريا".

في 17 كانون الأول الحالي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأن "هناك عملية تركية عبر الحدود مع سوريا قد تكون وشيكة".

وأشار المسؤول إلى أن "تركيا والفصائل المسلحة التي تدعمها تحشد قواتها ومدفعتيها على طول الحدود مع سوريا".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "الحشد التركي مماثل لتحركات أنقرة قبل غزوها شمال شرق سوريا عام 2019"، و"إننا نضغط من أجل ضبط النفس".

وأوضح مسؤول أميركي للصحيفة أنه يوجد مخاوف من توغل تركي داخل مناطق الأكراد في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولة بالإدارة المدنية للأكراد إلهام أحمد أبلغت الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في رسالة أن عملية تركيا في سوريا وشيكة، وأن هدف تركيا السيطرة على أرضنا قبل توليه منصبه.