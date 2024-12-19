"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: واشنطن قدمت لهيئة تحرير الشام قائمة بأماكن في سوريا يعتقد وجود الصحفي تايس فيها

أفاد صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين، أن "واشنطن تدرس إرسال مبعوث شؤون الرهائن لدمشق لكن القرار أصبح معقدا لدواع أمنية"، لافتاً الى أن "واشنطن قدمت لهيئة تحرير الشام قائمة بأماكن في سوريا يعتقد وجود الصحفي تايس فيها".

وشدد السؤولون، على أن "البيت الأبيض قدم لهيئة تحرير الشام قائمة بمسؤولين سابقين قد يعرفون مصير الصحفي تايس".

وأوستن تايس صحفي أميركي ولد في ولاية تكساس، وخدم في القوات البحرية الأميركية، ودرس الخدمة الدبلوماسية في جامعة جورج تاون قبل أن يلتحق بكلية القانون في الجامعة ذاتها.

اختفى في سوريا يوم 14 آب 2012 أثناء تغطيته أحداث الحرب السورية، واتهمت واشنطن حينها نظام الرئيس السابق بشار الأسد بالمسؤولية عن اعتقاله.