شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة اليوم ضمن برنامج الاستعداد لـ شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الخميس، ضمن برنامج الفريق استعداداً للإرتباطات المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي في مباراة بطل الجزائر لمُصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي السبت الماضي في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويرغب الأهلي كذلك الفوز على بطل الجزائر من أجل استعادة ذاكرة الإنصتارات في دوري الابطال بعد التعادل في الجولة الماضية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بملعب الأخير سلبياً فيما كان الأهلي قد فاز على أستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الإولى بالقاهرة 4-2.