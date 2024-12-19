شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تستغل انتفاضة كأس الرابطة لتحسين نتائجها بالدورى.. غزل المحلة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل لاعبو بعض الأندية مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بمعنويات عالية عقب تحقيقهم انتصارا كبيرا فى الجولة الأولى من عمر مسابقة بطولة كأس الرابطة، مما يمنحهم الثقة في المباريات المقبلة واستعادة النتائج الإيجابية وتحسن وضعهم بجدول ترتيب المسابقة، ويأتى فى مقدمة تلك الفرق:

غزل المحلة

يعمل شوقى غريب المدير الفنى لفريق غزل المحلة على رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين واستغلال الفوز على زد بثلاثية ضمن مباريات بطولة كأس الرابطة، لمنحهم الثقة الفترة المقبلة، ويلاقى غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، والتى تقام على استاد غزل المحلة.

وقاد شوقي غريب فريق المحلة في أول مباراة رسمية بكأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، حيث نجح في الفوز على زد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مثلها وخسر مباراتين، وسجل لاعبو غزل المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

البنك الأهلى

يواصل فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تدريباته الجماعية تحت قيادة فنية لطارق مصطفى المدير الفنى استعداداً لمواجهة مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الخامسة مساء.

وشهدت التدريبات فقرة بدنية قوية لرفع الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين وأخرى تخصصية لتطوير الأداء الهجومى والدفاعى، واستغلال النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق بكأس الرابطة على فريق سيراميكا بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري، برصيد نقطتين بعدما خاض 4 مباريات، خسر اثنتين وتعادل في مثلهما ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو البنك الأهلي 3 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.

حرس الحدود

حقق فريق حرس الحدود الفوزعلى نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويحاول محمد يوسف استغلال تلك المباراة لرفع الحالة المعنوية للاعبين وتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدورى المصرى الممتاز في الجولة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى.

ويلاقى فريق حرس الحدود نظيرة المصرى في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الخميس المقبل باستاد السويس الجديد.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطة واحدة فقط عقب خوض 4 مباريات.