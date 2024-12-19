الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن، وقال إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وكانت قد أفادت صحيفة جيروزاليم بوست عن دوي انفجارات متعددة في القدس بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.