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الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن

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زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن، وقال إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وكانت قد أفادت صحيفة جيروزاليم بوست عن دوي انفجارات متعددة في القدس بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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