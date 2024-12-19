صحيفة تركية: الأسد قدّم إحداثيات مستودعات الأسلحة وأنظمة الصواريخ والطائرات الحربية لتل أبيب كضمان لعدم استهدافه

كشفت صحيفة "حريات" التركية عن "تقديم بشار الأسد إحداثيات مستودعات الأسلحة وأنظمة الصواريخ والطائرات الحربية لتل أبيب كضمان لعدم استهدافه أثناء رحلته الأخيرة من دمشق إلى موسكو".

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