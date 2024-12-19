“المركزي الروسي” يخفض الدولار ويرفع اليورو واليوان مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 22 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 102.7763 روبل.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 16 كوبيكًا، ليبلغ 108.5083 روبلات, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 14.0761 روبلًا.

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