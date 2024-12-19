السيسي: هناك خطورة من امتداد الصراع في غزة إلى دول أخرى مثلما حدث في لبنان وسوريا

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أنه "هناك خطورة من امتداد الصراع في غزة إلى دول أخرى مثلما حدث في لبنان وسوريا".

كلام السيسي جاء خلال افتتاح فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وقال إن "سوريا تشهد اعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها مع ما قد يترتب على ذلك من احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة".

وأشار السيسي إلى أن "الحرب الإسرائيلية مستمرة ضد الشعب الفلسطيني في تحد لقرارات الشرعية الدولية".

ولفت إلى أن "منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد".

وكشف الرئيس المصري، "أننا نعتزم التوقيع على اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بمجموعة الثماني".

وذكر أن "الدول النامية تجد صعوبة بالغة في تحقيق التقدم والنمو بسبب التحديات الكبيرة، ونسعى لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة".