غرفة مكة المكرمة تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالتعاون مع مقهى ايلوجن والشريك الأدبي فعالية اليوم العالمي للغة العربية 2024 بعنوان "ليلة الحرف التاسع والعشرون" وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تسلط الضوء على جماليات اللغة العربية. حيث شارك عدد من الشعراء الموهوبين في مسابقة للشعر العربي، وقد أدوا قصائدهم أمام الجمهور، مما أضاف جواً من الحماس والإبداع.

كما قدم فنانون عروضاً حية لرسم لوحات تعبر عن جماليات الحروف العربية، مما أضفى لمسة فنية مميزة على الاحتفال. وتم عرض فنون الخط العربي من خلال ورش عمل،حيث أتيحت للزوار فرصة تعلم أساسيات هذا الفن الأصيل.

تسعى الغرفة التجارية بمكة المكرمة من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية كجزء من الهوية الثقافية، وتأكيد دورها في التواصل الحضاري بين الشعوب، كما تهدف إلى تشجيع الإبداع الفني والأدبي في المجتمع، وتوفير منصة للمواهب الشابة للتعبير عن أنفسهم.

وتعد هذه الفعالية خطوة مهمة في الاحتفاء باللغة العربية وتعزيز مكانتها، وتأكيداً على دور غرفة مكة المكرمة كمركز ثقافي واجتماعي يساهم في نشر الوعي والاهتمام باللغة العربية.