غرفة مكة المكرمة تنظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 

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كما قدم فنانون عروضاً حية لرسم لوحات تعبر عن جماليات الحروف العربية، مما أضفى لمسة فنية مميزة على الاحتفال. وتم عرض فنون الخط العربي من خلال ورش عمل،حيث أتيحت للزوار فرصة تعلم أساسيات هذا الفن الأصيل.
تسعى الغرفة التجارية بمكة المكرمة من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية كجزء من الهوية الثقافية، وتأكيد دورها في التواصل الحضاري بين الشعوب، كما تهدف إلى تشجيع الإبداع الفني والأدبي في المجتمع، وتوفير منصة للمواهب الشابة للتعبير عن أنفسهم.
وتعد هذه الفعالية خطوة مهمة في الاحتفاء باللغة العربية وتعزيز مكانتها، وتأكيداً على دور غرفة مكة المكرمة كمركز ثقافي واجتماعي يساهم في نشر الوعي والاهتمام باللغة العربية.
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