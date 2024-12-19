شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر تقويم الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر « تقويم الأسنان» تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهنى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية في مجال تقويم الأسنان من الاستشاريين وأساتذة الجامعات، والاطلاع على أحدث التقنيات والأبحاث العلمية الحديثة، بالإضافة إلى رفع مهارات الأطباء المشاركين من خلال دورات عملية وتدريبية، لافتاً إلى تنظيم معرض على هامش المؤتمر لمستلزمات تقويم الأسنان ومعامل تقويم الأسنان ومراكز أشعة الوجه والفكين بعروض وأسعار مناسبة.



المشاركون بمؤتمر تقويم الأسنان

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المؤتمر ناقش عدة موضوعات في مقدمتها تقويم الأسنان الرقمي (النطاق والممارسة) والأجهزة الرقمية، وتقويم الأسنان مقابل جراحة العظام، وتبسيط نتائج التقويم، وكيفية حل التحديات التي تواجه أطباء الأسنان في علاج مشاكل الإطباق بين الفكين العلوي والسفلي، وكذلك كيفية تحقيق التناغم بين جراحة تقويم الأسنان والفكين لتحسين النتائج الجمالية والوظيفية للمرضى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر فرج مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إلى أن المؤتمر يستمر على مدار 3 أيام، والذى يعد منصة هامة نحو تطوير مجال طب الأسنان في مصر، حيث يجمع نخبة من أبرز الأطباء والخبرات العلمية لمناقشة أحدث التطورات والأبحاث في مجال تقويم الأسنان، مضيفة أن المؤتمر يسعى إلى استعراض أفضل الممارسات وأحدث التقنيات، وكذلك تعزيز التواصل والتعاون بين المتخصصين في مجال طب الأسنان.



مؤتمر تقويم الأسنان

ومن جانبه، قال الدكتور سيد حافظ، أستاذ تقويم الأسنان بكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يركز على كافة التخصصات الدقيقة في مجال تقويم الأسنان ويتناول تدريب الأطباء المشاركين على كيفية وضع خطط العلاج والفحوصات اللازمة للتشخيص السليم للحالات، وكذلك تنفيذ ورش عمل لتطبيق ما تعلمه الأطباء بشكل عملي مما يسهم في تحسين نتائج التدريب، وتحسين جودة خدمات تقويم الأسنان المقدمة للمرضى.