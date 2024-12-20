شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد العرض الأول للعرض المسرحى "الميلاد" لهيئة الخدمة الروحية والان مع تفاصيل الخبر

حضر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، العرض الأول للعمل المسرحى "الميلاد"، الذى أقيم مساء اليوم الخميس على مسرح قصر النيل بوسط القاهرة، تحت رعاية وتنظيم هيئة الخدمة الروحية بالتعاون مع إحدى المؤسسات

وألقى الدكتور القس أندريه زكى كلمة افتتاحية قبل العرض قال فيها: "ولد السيد المسيح فى ظروف وتوقيت صعب. كان هناك خطاب كراهية وتقليل من الآخر، وكان هناك فقر وجوع واضطرابات وقلق. لكن وسط كل ذلك، جاء الرجاء وجاء الأمل، ونصلى اليوم من أجل أن تسود روح الميلاد، ونتذكر دائمًا أننا قد لا نعلم ماذا نفعل، ولكن نحوك، أعيُننا رسالة الميلاد هى رسالة سلام وطمأنينة للعالم كله."

قدمت المسرحية، التي أخرجتها رينا أندراوس وكتبتها داليا فريد وإبراهيم موريس، قصة ميلاد السيد المسيح من خلال مزيج موسيقي واستعراضي مميز. كما استعرضت المسرحية نبوات العهد القديم التي تحققت بمجيء المسيح، وجسدت رسالة المحبة والسلام التي جاء بها إلى العالم.

ومن المقرر أن تستمر العروض يوميًّا حتى 26 ديسمبر، مقدمًا تجربة فنية تدمج بين الرسالة الروحية والابتكار الفنى.



ممثلو العرض المسرحى



كلمة الدكتور القس أندريه زكى



جانب من العرض المسرحى